ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الاثنين، إنه تم سحب ترخيص قناة “الجزيرة” القطرية وإغلاق مكاتبها في السعودية.

وكانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا، قررت فجر اليوم الاثنين، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف، كما أنهت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في خطوة ستلقى بظلالها بمزيد من الغموض حول مستقبل قطر تحت وطأة حكم نظام أميرها تميم بن حمد الذي طالما انتهج تصرفات أثرت، بحسب الدول التي قررت قطع العلاقات مع الدوحة، سلبًا في الأمن القومي العربي.