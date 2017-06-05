أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة التعاون الدولى للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنها اطمأنت على أحوال الجالية المصريين في قطر، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء التعاقد.

وقالت “مكرم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، الاثنين، إنها تواصلت مع المهندس محمد العراقي، رئيس الجالية المصرية بقطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات مع دولة قطر لدعمها الإرهاب، مشيرة إلى أنه أكد لها عدم إصدار أي جهة حتى الآن قرار بترحيل العمالة المصرية من الجهات المختلفة الموجودة بالدوحة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن رحلات طيران من الدوحة للقاهرة متوفرة لمن يرغب من المصريين في العودة مشددا على أن مصر كلها وراء الجالية المصرية فى قطر التى تترواح بين 60-70 ألف مواطن مصر.

ونقلت مكرم تحياتها إلى الجالية المصرية بقطر، مؤكدة أنها تتابع الموقف أولا بأول، وطلبت الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أي طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين هناك.