قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس إن عرض “الليلة الكبيرة” يقدم بالمجان بمركز طلعت حرب الثقافي، فى إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح وصندوق التنمية الثقافية، ابتداء من الغد، وحتى السبت المقبل.

وعرض “الليلة الكبيرة” يعد من العروض الأكثر جماهيرية وشعبية فى مصر، بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، إخراج الراحل صلاح السقا.

في غضون ذلك، قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومى للأطفال إن الفرقة تقدم حاليا العرض المسرحي “أنت فين ياقمر” على مسرح متروبول (عبدالمنعم مدبولي) حتى ١٥ يونيو الجاري.

وأضاف الفنان حسن يوسف أن العرض يناقش قصة اختفاء “هلال رمضان” وتتوالى الأحداث في محاولة لاكتشاف أسباب عدم ظهور الهلال وتأثيره على كل المظاهر الرمضانية.

العرض بطولة عادل الكومي، نجاح حسن، عايدة غنيم، كمال زغلول، محمد الخولي، تأليف حازم عزب، ألحان وتوزيع باسم عبدالعزيز، استعراضات شريف راضي، ديكور وملابس أحمد شوقي، وأشعار محمد الشاعر، العرض من تأليف حازم عزب وإخراج حسن سعد.