بنوك الطعام البرتغالية تجمع 1848 طنا من الغذاء في يومين

كشف بنك الطعام الوطني بالبرتغال أنه تمكن من جمع 1848 طنا من المواد الغذائية في حملة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أكثر من ألفي متجر في ربوع البلاد شارك فيها ما يربو على 40 ...