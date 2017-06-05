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افتتاح أمسية "قمر العشاق" على المسرح القومي
افتتاح المسرح القومي

افتتاح أمسية "قمر العشاق" على المسرح القومي

2017-06-05 11:48:35
أ ش أ

افتتح الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مساء أمس أمسية “قمر العشاق” إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفنى للمسرح، على المسرح القومى بالعتبة.

وقال الفنان يوسف اسماعيل مدير المسرح القومي إن الأمسية تدور حول رحلة في العشق الإلهي بين تائبة وملحد ومجذوب.

“قمر العشاق” تأليف عبد الرحيم كمال ، إخراج محمد الخولى ، بطولة سوسن بدر ، ناصر سيف، خالد الذهبى بمصاحبة فرقة الفراديس الصوفية للانشاد الدينى بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، ديكور ناصر عبد الحفيظ.

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