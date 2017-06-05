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خالد عكاشة: قطر بدأت مرحلة «محاسبة النفس»
الخبير الامني خالد عكاشة

خالد عكاشة: قطر بدأت مرحلة «محاسبة النفس»

2017-06-05 11:50:11

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن قرار قطع العلاقات مع قطر، جاء بعد نفاد صبر دول الخليج كثيراً، على الممارسات القطرية منذ سنوات طويلة.

وقال “عكاشة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الإثنين: “حان الوقت على قطر، أن تعرف حجمها الحقيقي، وتعرف أن حق مصر الدفاع عن أمنها بأي طريقة تختارها، سواء داخل الأراضي المصرية أو خارجها، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي مسبقًا، أن أي تهديد للدولة المصرية أو مساس بأمنها سيقابل بكل قوة وحسم”.

وتوقع مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن النظام القطري سيدخل فصلا جديدا بالمحاسبة مع النفس، لمراجعة أخطائه خلال الفترة الماضية.

وأضاف عكاشة: “ربما تشهد الدوحة قرارات جديدة وتغييرات فى نظامها، فالتغيير قادم لا محالة، كمحاولة لفك الحصار الجوي والبحري والاقتصادي مع الدول العربية”.

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