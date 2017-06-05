كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن لجنة تلقي الطلبات وفحص أوراق المرشحين لعضوية مجلس ادارة البورصة المصرية والتى يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، قد استبعدت 9 مرشحين من الذين تقدموا بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس ادارة البورصة المصرية، المقرر عقدها فى 22 من الشهر الجاري.

وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إجمالي عدد المرشحين بلغ 19 مرشحا، وبعد المستبعدين وصل عدد من تنطبق عليهم الشروط إلى 10 مرشحين فقط ،لإنتخاب 5 منهم فى مجلس ادارة البورصة المقبل .

وأوضح أن ادارة البورصة لا تتدخل في العملية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال من بدايتها وحتى نهايتها ، حيث أن هناك 3 لجان تتولى عملية الإشراف على الانتخابات، يرأس كل منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة الاستثمار، وآخر عن هيئة الرقابة المالية، وممثلا واحدا عن البورصة.

وأضاف عمران أن اللجان الثلاث ،هم لجنة تلقي الطلبات، ولجنة التظلمات، ولجنة الفرز واعلان النتائج.

وأوضح موقع البورصة الالكتروني أن قائمة المرشحين المقبولين عن مقاعد الشركات العاملة فى الأوراق المالية تضم كلا من أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لادارة الأصول، وإيهاب السعيد العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية ،وياسر عمارة رئيس شركة إيجيل للاستشارات المالية، ومحمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية ، وشوكت المراغي العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمي رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام للوساطة،وسامح العزب العضو المنتدب لشركة “وثيقة” لتداول الأوراق المالية.

وأشار إلى أن قائمة المرشحين عن الشركات المقيدة ، شملت كلا من خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، وهاشم السيد نائب رئيس مجلس ادارة المصريين للإسكان، وليد محمود رئيس شركة موردن الحديثة للمواد العازلة.

وضمت قائمة المستبعدين لعدم انطباق الشروط ،كلا من علي الظاهري عن شركة “كاتالست كابيتال” وخالد الطيب عن شركة القاهرة للإسكان، وأحمد العليمي عن شركة الأهرام للطباعة، ويحي عاشور عن شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، ومنصور البربري عن شركة “بي اي جي” للتجارة ، ومصطفى موسى عن شركة أسيوط للتجارة ،وأحمد شلبي عن شركة أم بي للهندسة، وحسين عبد المحسن عن شركة “جينيال” تور، ومصطفى وهدان عن شركة العمالقة للسمسرة.

وقال الدكتور محمد عمران إنه بعد المستبعدين فإن مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح خاليا من أي مرشح وسيتم إعادة فتح باب الترشح على مقعد بورصة النيل، بعد صدور قرار من رئاسة الجمهورية باعتماد التعديلات التى رفعها مجلس الوزراء بشأن القانون المنظم لعمل البورصة.

