أكد نخبة من صناع النشر العالميين أن إمارة الشارقة أصبحت محور صناعة المعرفة في العالم العربي، بما تقدمه من خدمات وما تطرحه من رؤى سباقة، تتجاوز الراهن، وتنظر إلى المستقبل وما يتيحه من خيارات على مستوى الاستثمار في المعرفة، وصناعة الكتاب، وسوق النشر، متوقفين عند التطور والعمل المهني الذي تقوم به الإمارة لتوفير بيئة ومقومات مهنية لتعزيز حضور الكتاب في التواصل الفعال والدائم مع مجتمع النشر العالمي، وتطوير محاور عمل واقعية للناشرين والكتاب من كافة أنحاء العالم.

وأشادوا بدور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مد جسور التواصل الثقافي بين العالم العربي والغربي على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات معرض “بوك اكسبو أمريكا”، فقد نظم المعرض لإمارة لشارقة -الممثل الوحيد للثقافة العربية في المعرض- جلسة قاشية بعنوان: “الشارقة: البوابة الجديدة ومحور صناعة النشر في الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا” شارك فيها أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وجون إنغرام، رئيس مجموعة إنغرام للمحتوى، وستيف بوتش، رئيس شركة اوفر درايف، وأدارها سيث روسو، نائب رئيس شركة سايمن اند شوستر للنشر، بحضور عددٍ من الناشرين الأمريكيين والعالميين، ونخبة من الكتّاب والمثقفين، وصنّاع النشر، والإعلاميين.

واستعرض أحمد العامري أهم المقومات التي تتمتع بها الشارقة لاستقطاب العاملين في قطاع للنشر من مختلف أنحاء العالم وما تقدمه مدينة الشارقة للنشر في هذا المجال، موضحاً أن مدينة الشارقة للنشر ستحدث على المدى القصير تغييرات إيجابية وكبيرة في صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وستحول الإمارة إلى مقر وعاصمة للنشر في المنطقة وبوابة الناشرين للانطلاق نحو العالم، مبينا أن المدينة تشارك في أكثر من 30 معرض للكتاب في جميع أنحاء العالم من خلال جناح هيئة الشارقة للكتاب، إضافة إلى أن مشروعها قام بعد سلسلة من الدراسات والنقاشات مع أصحاب المصالح والناشرين وجاءت لتلبية متطلباتهم في الحفاظ على مستوى عالي من الأهداف الثقافية والاقتصادية.

وقال جون إنغرام: “إن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات يؤكد حجم حاجتنا لقادة أبطال مثقفين مثل حاكم الشارقة يؤمنون بقوة وتأثير الكتاب، ويشرعون نافذة المعرفة على مصراعيها أمام المجتمع الدولي للتحاور والتطور والارتقاء معاً ضمن منظومة إنسانية واحدة”.

وأوضح إنغرام أن ما لمسه من فكر واستراتيجية واضحة ومهنية وحقائق واقعية تؤكد أن الشارقة تمتلك فرص كبيرة ومهمة للناشرين من كافة أنحاء العالم وأنه بصفته المهنية وكرجل أعمال في هذه الصناعة سيحرص على أن يكون لمجموعته مكانة ضمن مدينة الشارقة للنشر للاستفادة من التطور والنمو المتواصل الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أنه يثق إلى حد كبير بالشارقة.

وقال ستيف بوتش إن الشارقة باتت بما تقدمه من مميزات كبيرة للعاملين في قطاع النشر مركزاً محورياً لصناع النشر حول العالم، وبات اسم الشارقة مرتبطا عالميا بالكتاب، وهذا بحد ذاته إنجاز ومحط جذب للراغبين في الوصول إلى أسواق كبيرة مثل أسواق آسيا وأفريقيا والمنطقة العربية من خلال بوابة الشارقة.

يشار إلى أن معرض بوك اكسبو أمريكا يوفر بيئة مهنية لاكتشاف المؤلفين الناشئة، والانخراط مع الناشرين الأكثر تأثيراً في العالم والتعلم من قادة الصناعة والأقران، ويعد أكبر معرض سنوي للكتاب في الولايات المتحدة.