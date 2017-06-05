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احتفالية ثقافية بمناسبة العاشر من رمضان بدار النسر الأدبية
حرب أكتوبر

احتفالية ثقافية بمناسبة العاشر من رمضان بدار النسر الأدبية

2017-06-05 11:42:08
أ ش أ

تقيم الإدارة العامة للجمعيات الثقافية بقصور الثقافة برئاسة ممدوح أبو يوسف إحتفالية ثقافية وفنية في مساء الاثنين 10 يونيو بدار النسر الأدبية وتتضمن ندوة بعنوان “روح العاشر من رمضان في مواجهة الارهاب” يشارك فيها اللواء اركان حرب قوات مسلحة عبد القوي الشافعي والكاتب محمد الشافعي رئيس تحرير دار الهلال الأسبق.

وأمسية شعرية بمشاركة الشعراء أحمد عبد المنعم علي وسعيد حامد والقاص والشاعر أحمد مصطفى سراج والاستاذ محمد الشحات محمد رئيس جمعية دار النسر الأدبية.

وتختتم الاحتفالية بحفل غنائي لفرقة كفر الشرفا للغناء الريفي. تأتي الاحتفالية في إطار فعاليات ليالي رمضان الثقافية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة صبري سعيد وإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة حسين صبره.

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