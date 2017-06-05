روسيا تدرس اتخاذ قرار بشأن دعم قطر للإرهاب2017-06-05 11:51:26
ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن روسيا تدرس بعناية اتخاذ قرار بشأن دعم قطر للإرهاب.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور أوزيروف، إلى أنه لن تطرأ أي تغيرات في العلاقات بين روسيا وقطر.
وقال أوزيروف: “بالطبع سندرس بعناية كافة المعلومات، التي تدعيها مصر والسعودية، والدول التي انضمت إليهم بأن قطر ترعى الإرهاب الدولي”.
وتابع قائلا: “لكن موسكو لديها استقلالية في تطوير سياساتها تجاه العلاقات الدبلوماسية مع قطر”.
وكانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، قررت فجر اليوم الإثنين، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف، كما أنهت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في خطوة ستلقى بظلالها بمزيد من الغموض حول مستقبل قطر تحت وطأة حكم نظام أميرها تميم بن حمد الذي طالما انتهج تصرفات أثرت، بحسب الدول التي قررت قطع العلاقات مع الدوحة، سلبًا في الأمن القومي العربي.
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