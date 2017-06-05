تُحيي الفنانة فيروز كراوية سهرة رمضانية غنائية مع أعضاء مشروعها “مزاجنج”، في العاشرة مساء يوم الأربعاء، في مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز، ووجه صندوق التنمية الثقافية المنظم للحفل الدعوة لجمهورها لحضور الحفل مجاناً، والتي تأتي في إطار برنامج حفلاته في رمضان.

وكانت فيروز قد أحيت حفلها الأخير في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس منذ شهر، وقدمت خلاله مشروعها الموسيقي “مزاجنج”، الذي تشترك به مع الموسيقيين لؤي اسماعيل ووجدي الفوي، وعازف الجيتار ياسر حشيش، ومهندس الصوت طاهر صالح، والمخرجة فاتن البنداري.

وأحيت فيروز كراوية مع مزاجنج منذ انطلاقه في نهاية العام الماضي عدة حفلات في القاهرة والاسكندرية، قدمت فيها مجموعة من اغانيها بشكل جديد يعتمد على تقديم أصوات موسيقية جديدة من خلال مزج الآلات الموسيقية الحية مع الإعداد الالكتروني لها.