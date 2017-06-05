لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بكفر الشيخ، اليوم، الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين “بوكس” أجرة، على طريق “الحامول – بلطيم”، وتحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإنقاذ المصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم والجثث إلى المشرحة.