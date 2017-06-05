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مصرع وإصابة 16 شخصاً في تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ
سيارة اسعاف ـ حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 16 شخصاً في تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ

2017-06-05 11:38:59

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بكفر الشيخ، اليوم، الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين “بوكس” أجرة، على طريق “الحامول – بلطيم”، وتحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإنقاذ المصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم والجثث إلى المشرحة.

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