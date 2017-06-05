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الطيران السعودي يمنع الطيران القطري من الهبوط أو عبور أجواء المملكة
الخطوط الجوية السعودية

الطيران السعودي يمنع الطيران القطري من الهبوط أو عبور أجواء المملكة

2017-06-05 11:38:36
أ ش أ

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قرارا بمنع شركات الطيران القطرية كافة والطائرات القطرية من الهبوط في مطارات المملكة السعودية فورا.

كما قررت الهيئة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” منع شركات الطيران القطرية كافة والطائرات القطرية من عبور أجواء المملكة اعتبارا من الغد.

ونوهت الهيئة ـ في بيانها ـ بأنه على جميع شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في المملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من دولة قطر وإليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال أسبوع من تاريخه لمعرفة الإجراءات اللازمة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية.

يأتي هذا التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني لجميع شركات الطيران المشغلة من مطارات المملكة العربية السعودية وإليها، بناء على البيان الصادر من حكومة المملكة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.

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