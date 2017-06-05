وزير التجارة : مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الإتحاد الإفريقى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الاتحاد الافريقى بهدف تحقيق الأمن والسلم بكافة الدول الاعضاء بالاتحاد، مشيرا الى التنسيق المستمر بين مصر والاتحاد فى مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك بحاضر ومستقبل القارة الافريقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع وفد الاتحاد الافريقى برئاسة الدكتور دونالد كابيروكا المبعوث الرسمى للاتحاد لصندوق السلام والذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى لبحث عدد من الموضوعات الهامة المطروحة على جدول أعمال الإتحاد الافريقى حاليا.

وقال قابيل إن الحكومة ملتزمة بدعم الاتحاد الإفريقى فى إطار جهوده الرامية لتحقيق السلام والقضاء على الإرهاب بمختلف الدول الإفريقية مشيرا إلى أن الاتحاد يمثل المنصة الرئيسية وحلقة الوصل التى تربط مختلف الدول الإفريقية وتدافع عن حقوقها وتفى بالتزاماتها اقليمياً ودولياً.

وأضاف ” إن صندوق الأمن والسلم التابع للإتحاد الإفريقى يقوم بدور محورى ويحقق أهدافا نبيلة داخل القارة السمراء”، مشيرا إلى التزام الحكومة المصرية الكامل بدعم كافة أنشطة الصندوق بما يصب فى مصلحة كافة الدول الإفريقية ويحقق الاستقرار لكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى.

وتابع قابيل قائلا ” إن مصر ودول الاتحاد الافريقى ترتبط بعلاقات تاريخية ووثيقة قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة وتنسيق المواقف التشاورية والتفاوضية المتعلقة بمختلف القضايا المطروحة قاريا وإقليميا ودوليا”، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التى تربط مصر بدول القارة واستعادة مصر لدورها المحورى والريادة بالقارة الأفريقية.

من جانبه استعرض الدكتور دونالد كابيروكا المبعوث الرسمى للاتحاد الأفريقى لصندوق السلام نتائج قمة كيجالى الأخيرة والتى عقدت في يوليو الماضى والتى أكدت ضرورة توفير مصادر جديدة لزيادة تمويل ميزانية الاتحاد الافريقى، مؤكدا على المسئولية المشتركة للدول الافريقية تجاه صندوق السلام خاصه وأنه لاعب أساسى فى إدارة منظومة حفظ السلام والأمن بالقارة السمراء.