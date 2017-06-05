اليوم.. العرض المسرحي "حكاية من مصر" في بيت السحيمي2017-06-05 11:31:26
يفتتح في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين العرض المسرحي “حكاية من مصر”، ضمن فعاليات برنامج قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، للاحتفال بشهر رمضان الكريم، والتي تحمل عنوان “الإبداع في مواجهة الإرهاب”.
عرض “حكاية من مصر” إخراج محمد مرسي إبراهيم، وهو العرض الثالث بمشروع مسرح في كل مكان، بعد أن سبق تقديم مسرحية الأمير بقصر الأمير طاز، ومسرحية صاحب السمو بوكالة الغوري، يأتي تقديم العرض الثالث بالمشروع بعنوان (حكاية من مصر) ليتناول تاريخ بيت السحيمي، كما يغوص العرض في فترة حكم المعز لدين الله الفاطمي في مصر مستعرضا الفترة التاريخية لبناء القاهرة.
العرض كتابة محمد عبد الهادي، تصميم رقصات سمير نصري، موسيقى وألحان محمد شحاته، بطولة فريق مسرح في كل مكان، منسق عام المشروع احمد العربي، سينوغرافيا وإخراج محمد مرسي إبراهيم.
أيام العروض من 10 وحتى 13 رمضان ومن 17 وحتى 20 رمضان، ومن 24 حتى 25 رمضان.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
السعودية تؤكد التزامها بتسهيل الحج والعمرة للقطريين
قررت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع قطر، إلا أنها أكدت التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. وقال البيان الذي ...Mon, 05 Jun 2017 06:40:29 GMT
-
اعتقال مخرج أسترالي في كمبوديا بتهمة التجسسMon, 05 Jun 2017 08:50:08 GMT
-
بنوك الطعام البرتغالية تجمع 1848 طنا من الغذاء في يومين
كشف بنك الطعام الوطني بالبرتغال أنه تمكن من جمع 1848 طنا من المواد الغذائية في حملة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أكثر من ألفي متجر في ربوع البلاد شارك فيها ما يربو على 40 ...Mon, 05 Jun 2017 08:50:08 GMT
-
الفرنسيون يعزفون عن تطعيم أبنائهم بسبب شائعة على "فيس بوك"
تسببت شائعات يروج لها فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الشكوك في سلامة التطعيمات التي تقدمها فرنسا لمواطنيها، وعزوف الفرنسيين عن تطعيم أطفالهم ...Mon, 05 Jun 2017 08:50:08 GMT
-
«موديز»: خلاف العرب مع قطر يؤثر في تصنيفها الائتماني
قال أحد المحللين لدى وكالة «موديز أنفستورز سيرفيس» للتصنيفات الائتمانية في تصريحات لـ”رويترز” اليوم الاثنين، إن الوكالة قلقة من أن الخلاف بين قطر ودول أخرى في ...Mon, 05 Jun 2017 08:50:08 GMT
-
اليوم.. محاكمة ميريهان حسين
تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم، جلسات محاكمة الفنانة ميريهان حسين، وضابطى قسم شرطة الهرم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كمين ...Mon, 05 Jun 2017 07:53:19 GMT
-
بالفيديو.. بوتين: واشنطن تتدخل في العمليات السياسية في بلدان العالم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تتدخل في العمليات السياسية في العديد من بلدان العالم، ولكن تدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية ...Mon, 05 Jun 2017 07:53:07 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم الاثنين
باريس .. تتوجه وزيرة الجيوش الفرنسية سيلفي جولار إلي القاهرة في زيارة لمصر يستقبلها خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تلتقي والقائد العام للقوات المسلحة، وزير ...Mon, 05 Jun 2017 06:06:18 GMT