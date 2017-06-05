يفتتح في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين العرض المسرحي “حكاية من مصر”، ضمن فعاليات برنامج قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، للاحتفال بشهر رمضان الكريم، والتي تحمل عنوان “الإبداع في مواجهة الإرهاب”.

عرض “حكاية من مصر” إخراج محمد مرسي إبراهيم، وهو العرض الثالث بمشروع مسرح في كل مكان، بعد أن سبق تقديم مسرحية الأمير بقصر الأمير طاز، ومسرحية صاحب السمو بوكالة الغوري، يأتي تقديم العرض الثالث بالمشروع بعنوان (حكاية من مصر) ليتناول تاريخ بيت السحيمي، كما يغوص العرض في فترة حكم المعز لدين الله الفاطمي في مصر مستعرضا الفترة التاريخية لبناء القاهرة.

العرض كتابة محمد عبد الهادي، تصميم رقصات سمير نصري، موسيقى وألحان محمد شحاته، بطولة فريق مسرح في كل مكان، منسق عام المشروع احمد العربي، سينوغرافيا وإخراج محمد مرسي إبراهيم.

أيام العروض من 10 وحتى 13 رمضان ومن 17 وحتى 20 رمضان، ومن 24 حتى 25 رمضان.