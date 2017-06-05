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بالفيديو.. وحيد حامد يرد على اتهامه بتشويه "عبدالناصر" في "الجماعة 2"
وحيد حامد

بالفيديو.. وحيد حامد يرد على اتهامه بتشويه "عبدالناصر" في "الجماعة 2"

2017-06-05 11:55:53

رد المخرج وحيد حامد على الهجوم الذي شنه عليه الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث، بسبب تشويهه لصورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل “الجماعة 2”.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج “إستوديو البلد” أنها أجرت اتصالا هاتفيا بالمخرج وحيد حامد، وأكد لها أنه ليس من كارهي عبدالناصر ، فرد الدسوقي قائلا: “يبقى هو بيخدم لصالح أناس آخرين معادين لعبدالناصر”.



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