اختتمت نجمة البوب الأمريكية أريانا جراندي الحفل الخيري الذي ضم كوكبة من ألمع نجوم الغناء في مانشستر يوم الأحد لصالح ضحايا تفجير مانشستر.

واتسم الحفل بالبهجة وشابه الحزن أيضا وأقيم لمساعدة ضحايا التفجير الذي هز المدينة الشهر الماضي مع تزايد المخاوف الأمنية بعدما قتل مهاجمون في لندن سبعة أشخاص.

واحتشد قرابة 50 ألف شخص في ملعب الكريكيت باستاد أولد ترافور تحت مراقبة مئات من أفراد الشرطة ومنهم عدد كبير من أفراد الشرطة المسلحة وهو مشهد غير معتاد في الظروف العادية.

وشهد الحفل عروضا لنجوم من على ضفتي الأطلسي من بينهم المغني البريطاني ليام جالاجر وفريق تيك ذات إلى جانب نجم البوب الأمريكي فاريل وليامز ومغنية البوب الشهيرة كاتي بيري ومغني البوب الكندي جاستين بيبر وفريق الفتيات الغنائي البريطاني ليتل ميكس وفريق كولدبلاي وفريق بلاك آيد بيز وجراندي.

وتأججت المشاعر في الحفل الذي كان مزيجا من البهجة والحزن فقد كانت الجماهير تقفز تارة من الفرح في حين كان يحمل آخرون لافتات تقول “من أجل ملائكتنا” وشوهدوا وهم يمسحون دموعهم. وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا التفجير الذي وقع قبل أقل من أسبوعين.

وقال المغني الأمريكي فاريل وليامز للجمهور وهو يقودهم في أداء أغنيته (هابي) “لا أريد أن أشعر أو أسمع أو أرى أي خوف في هذا المكان”.

وأضاف “الشيء الوحيد الذي سنشعر به الليلة هو الحب والإيجابية”.

وانضمت المغنية الأمريكية مايلي سايرس إلى الحفل وقالت “أريد احتضن كل واحد منكم وأشكركم… أهم مسؤولية على عاتقنا في هذا الوقت هو أن يهتم كل منا بالآخر”. يتبع