الأرصاد:ارتفاع درجات الحرارة غدا..والعظمى بالقاهرة 392017-06-05 11:28:54
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها غدا الثلاثاء ليسود طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 24 39
الإسكندرية 19 36
مطروح 18 32
بورسعيد 22 30
دمياط 22 31
بلطيم 23 33
الإسماعيلية 22 39
السويس 23 39
العريش 18 34
نخل 15 37
طابا 17 38
الطور 24 35
مرسى علم 27 35
الغردقة 28 37
شرم الشيخ 29 38
رفح 17 33
كاترين 15 33
سيوة 27 43
المنيا 23 40
الفيوم 24 40
رأس سدر 24 38
أبوسمبل 26 42
وسط الدلتا 24 39
أسيوط 24 40
سوهاج 24 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
شلاتين 24 38
حلايب 26 36
الوادى الجديد 27 41
قنا 26 41
نويبع 27 36
السلوم 20 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 44
المدينة 27 43
الرياض 24 41
المنامة 29 35
أبوظبى 31 42
الدوحة 29 39
الكويت 30 45
دمشق 13 35
بيروت 22 27
عمان 17 33
القدس 18 30
غزة 22 31
بغداد 26 43
مسقط 30 35
صنعاء 13 30
الخرطوم 29 43
طرابلس 19 28
تونس 19 29
الجزائر 17 24
الرباط 15 26
نواكشوط 24 36
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 13 25
اسطنبول 18 24
اسلام اباد 25 39
نيودلهى 30 42
جاكرتا 24 33
بكين 14 29
كوالامبور 24 33
طوكيو 17 24
أثينا 18 29
روما 16 27
باريس 11 22
مدريد 14 29
برلين 11 23
لندن 11 15
مونتريال 11 17
موسكو 8 16
نيويورك 14 23
واشنطن 15 24
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