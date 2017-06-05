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جزر المالديف تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر
امير قطر تميم بن جمد‎

جزر المالديف تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر

2017-06-05 11:35:42
أ ش أ

أعلنت جزر المالديف، اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك إثر اتخاذ كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وحكومة شرق ليبيا قرارات مماثلة.. حسبما ذكرت ذلك قناة “العربية” الإخبارية الإخبارية.

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