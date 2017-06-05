تسبب عطل في ونش عملاق، أثناء رفع “كمرات” وأجسام خرسانية لكوبري الفنجري، في ظهور كثافات مرورية في الاتجاهين، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية لحين إصلاح العطل.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا بظهور كثافات مرورية، إثر تعطل ونش أثناء العمل بكوبري الفنجري، وبدوره أمر اللواء علاء متولي بانتقال الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.