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ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد قرار 6 دول عربية قطع علاقاتها مع قطر
بترول ـ نفط ـ براميل نفط‎

ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد قرار 6 دول عربية قطع علاقاتها مع قطر

2017-06-05 11:24:52
أ ش أ

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد خلال التعاملات الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن سادت المخاوف لدى المستثمرين بشأن الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط على خلفية القرارات التي اتخذتها مصر والسعودية
والإمارات والبحرين واليمن وليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وذكر موقع “إنفستينج” الاقتصادي أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو قفزت بواقع 52 سنتا، ما يوازي 1.1%، لتصل إلى 48.18 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت بواقع 56 سنتا لتسجل 50.51 دولار للبرميل.

وقررت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر اليوم بعد اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب، ويتخوف المستثمرون من أن تؤثر حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط على قدرة بعض دول المنطقة على إنتاج المواد النفطية بصورة منتظمة.

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