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شاهد.. رد محمد رمضان على اتهام أحد متابعيه له بأنه سبب انتشار البلطجة في الشارع
محمد رمضان

شاهد.. رد محمد رمضان على اتهام أحد متابعيه له بأنه سبب انتشار البلطجة في الشارع

2017-06-05 11:28:02

كتب الفنان محمد رمضان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”: “المغرب لو أذن وأنا في الشارع هخبط على أي بيت قدامي مسلم أو مسيحي وهفطر معاهم من الأكل اللي موجود”.

فعلق أحد متابعيه ويدعى “علاء المصري” قائلا: “أنت سبب انتشار البلطجة في الشارع”، ليرد النجم ساخرا: “الراجل ده أنا لو فطرت عنده ممكن يحطلي سم في الشوربة”.

محمد رمضان

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