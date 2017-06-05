شاهد.. رد محمد رمضان على اتهام أحد متابعيه له بأنه سبب انتشار البلطجة في الشارع

كتب الفنان محمد رمضان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”: “المغرب لو أذن وأنا في الشارع هخبط على أي بيت قدامي مسلم أو مسيحي وهفطر معاهم من الأكل اللي موجود”.

فعلق أحد متابعيه ويدعى “علاء المصري” قائلا: “أنت سبب انتشار البلطجة في الشارع”، ليرد النجم ساخرا: “الراجل ده أنا لو فطرت عنده ممكن يحطلي سم في الشوربة”.