وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية قرار «مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالأزمة الأكثر خطورة في المنطقة منذ سنوات.

ونوهت الصحيفة إلى أنه ليس واضحًا حتى الآن ما إذا كان القرار سيؤثر فى قاعدة العديد، مركز القيادة العسكرية الأمريكية في قطر.

وقالت الصحيفة إن قطع العلاقات مع قطر، جاء بعد أسبوعين من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط لإبرام صفقة أسلحة مع السعودية وإنشاء معهد لمكافحة التطرف في الرياض، وحث دول الخليج على بناء تحالف ضد إيران.

وأضافت أنه بالرغم من احتمالية عدم اتخاذ السعودية هذا الإجراء ضد قطر دون إخطار الولايات المتحدة أولًا، فإنه من غير المرجح أن يكون ترامب أعطى الضوء الأخضر لمثل هذه الخطوات الجذرية.

وكانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا، قررت فجر اليوم الاثنين، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف، كما أنهت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في خطوة ستلقى بظلالها بمزيد من الغموض حول مستقبل قطر تحت وطأة حكم نظام أميرها تميم بن حمد الذي طالما انتهج تصرفات أثرت، بحسب الدول التي قررت قطع العلاقات مع الدوحة، سلبًا في الأمن القومي العربي.