اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع قيادات النقل البحري والسكك الحديدية لمتابعة معدلات نقل البضائع عبر السكك الحديدية من الموانيء البحرية.

وأكد الوزير أهمية نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على شبكة الطرق، مشيرا إلى أن تطوير البنية الأساسية للمرفق، والتوسع في نقل البضائع، هي الطريق الأساسي في تقليل الفجوة التمويلية بين مصروفات وإيرادات هيئة السكك الحديدية.

وقال “إنه خلال الفترة من أول يوليو 2016 (بداية العام المالي 2016 / 2017) وحتى فبراير 2017 بلغ متوسط المعدل الشهري لنقل البضائع عبر السكك الحديدية 367 ألف طن بإيراد شهري 19.6 مليون جنيه”.

وأشار إلى أنه تم زيادة المعدلات المنقولة تدريجيا عبر السكك الحديدية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وقال “في مارس 2017، بلغ المنقول 423 ألف طن بإيراد 22.6 مليون جنيه وفي أبريل 2017 بلغ المنقول 434 ألف طن بإيراد 23.20 مليون جنيه، وفي مايو 2017 بلغ المنقول 470 ألف طن بإيراد 24.45 مليون جنيه.

وأضاف أنه فيما يخص نقل البضائع عبر السكك الحديدية من الموانيء البحرية فإنه تم نقل 260 ألف طن من الموانيء البحرية خلال شهر مايو 2017 بما يعادل 55 % من إجمالي المنقول بزيادة 15 % عن الشهور السابقة.

وأكد الوزير أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.

