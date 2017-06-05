يصف جمال بدوي الانتصار العظيم في السادس من أكتوبر، بأن نفحات رمضان فاضت على تماسيح النيل، وهم يعبرون القناة فكان الله معهم ولم يتخل عنهم.

ويزيد بدوي في كتابه “قطايف” فيقول: يومها شعرنا برؤوسنا تطاول السحاب..وقلوبنا تنبض عزة وكبرياء ، يومها كان بدوي كما يروي في كتابه لم يكن في مصر، بل في إحدى إمارات الخليج يساهم في إصدار صحيفة يومية، ويحكي: كان الوقت عصراً عندما فرغت من عملي وغادرت مكتبي في الجريدة، كانت الساعة تجاوزت الرابعة “الثانية بتوقيت القاهرة” عندما قطع المذيع الإرسال، وقال: إن راديو القاهرة أذاع منذ قليل أن بعض وحدات من القوات المسلحة المصرية تصدت لهجوم إسرائيلي، وأن قواتنا قد عبرت إلى الضفة الشرقية من قناة السويس!.

يضيف بدوي: تجمد القلم في يدي وشعرت بدوار في رأسي، أسرعت إلى مكاتب الجريدة كانت خاوية..تصفحت البرقيات التي تبثها التيكرز رأيت الخبر مسجلاً مسبوقاً بعبارة “عاجل جدا”، وفي نهاية الخبر تعليق يقول إن كل شئ هادئ في القاهرة ولا يوجد أي شئ غير طبيعي، وأن الحياة في العاصمة تسير سيراً عاديا.

ويعلق بدوي: تعجبت من هذا التعليق..فلم نكن قد تعودنا هذا السلوك الإعلامي الرصين..واسترجعت في ذهني ذكريات مؤلمة عن يوم 5 يونيو المشئوم عندما كان صوت المذيع أحمد سعيد يشق أجواء الفضاء معلناً تساقط الطائرات الإسرائيلية كالعصافير أمام وابل النيران المصرية..وكان الناس في الشوارع يصدقون ويهللون ويكبرون بينما كانت الأناشيد الحماسية والمارشات العسكرية تزيد عواطفهم اشتعالا..وكان ما كان.

يواصل صاحب الكتاب: كان تعليق وكالات الأنباء مثيرا للدهشة، ولكنني لم أتوقف طويلاً لتفسير هذا اللغز، واتصلت بباقي الزملاء أبلغهم النبأ السعيد..وفي خلال دقائق كان معظم الزملاء قد تجمعوا في مكاتب الجريدة..وبدأنا نفتح أجهزة الراديو على محطات العالم، وتوقفنا لنتساءل هل ما جرى مجرد مناوشة تدخل في إطار حرب الاستنزاف أم هي الحرب الحقيقية التي ستمحو العار وترفع الهامة، وتعيد العزة والكبرياء إلى العسكرية المصرية؟.

وتغلبت وجهة النظر التي كانت ترى فيما جرى شيئاً هائلاً وليس مجرد مناوشة بين القوات المصية والقوات الإسرائيلية عبر قناة السويس..وأن الأبطال المصريين الذين عبروا القناة إنما يقومون بعمل أسطوري ليس له نظير في الملاحم الكبرى التي سجلها التاريخ..يومها شعرنا برؤوسنا تطاول السحاب.