هل الإنسانية قبل التدين ؟.."عبدالله رشدي" يكشف الحقيقة2017-06-05 05:25:46
سؤال كثيراُ ما يتردد في الاذهان عن كينوية التدين ووضعيته بالنسبة للإنسانية، وهل هو سابق للإنسانية أم الإنسانية التي تسبقه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور الازهري عبد الله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة السابق، حقيقة المسألة وفقاً للمنظور الإسلامي، وذلك عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، وقال” التدين يعلمك الإنسانية لا العكس، ومن أراد الإنسانية فعليه بالإسلام، ولن تكتمل إنسانيتك إلا باستسلامك لله خالقك”.
وأضاف رشدي في رده على أحد تعليقات متابعيه والتي جاءت كالتالي” الإنسانية غريزية مش تدين بدليل إن كثير ممن عندهم انسانية ليسوا متدينين”، ليجيب رشدي” إنها نسبية، والتدين يضبطها ويرسخه”.
كما فك رشدي حالة الاشتباك الواقعة في الأذهان والتي ترجمت في تعليق آخر من أحد متابعيه جاء كالتالي: “بيقولك التدين قبل الإنسانية وبعدين قال مش هتبقى مسلم إلا لما تكون إنسان”، وهنا قال رشدي” لا عكس إن شاء الله، والمراد لن يكتمل إسلامك كما يريده الله منك مالم تتحل بالأخلاق التي يعبرون عنها اليوم بالإنسانية، لأن الأخلاق كما نعلم هي مقصد من مقاصد الشرع وغاية من غاياته.
وطرحت احد المتابعات سؤال خاص بالصحابة جاء فيه: إزاى والصحابة كانوا في قمة الإنسانية قبل اسلامهم في الجاهلية وكملوا بعد الاسلام؟، ليجيب رشدي” في الجاهلية كانوا يرتكبون المعاصي ويشركون بالله، ولاشك أن بذرة الاخلاق الحسنة كانت فيهم فلذلك لما جاء الدين تقبلته نفوسهم وانصبغ به سلوكهم، وأضاف” بدون الدين تكون المسألة نسبية واختيارية، أما بالدين فتصبح المعايير الأخلاقية ثابتة منصوصاً عليها بما لا يدع مجالا للجدال حوله”.
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