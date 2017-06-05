قد يعاني الكثير من الصائمين قد يعانون من عسر الهضم أو “الإمساك” ومشاكل أخرى، لذا فاختيار الطعام الصحي والشراب المناسب من أهم الأشياء التي يجب أن نوليها جزءاً من اهتماماتنا.

وفيما يلي أفضل المشروبات التي تعود بالنفع على الصائمين، حسب “العربية”، عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1) الحليب والتمر

من أفضل المشروبات التي يجب أن نحرص عليها خلال وجبة الإفطار، فيمكننا أن ننقع حبات من التمر في كوب من الحليب منزوع الدسم ونتركها حوالي 12 ساعة، ثم نستهل وجبة الإفطار بهذا المشروب المفيد والغني، الذي يعطينا الطاقة ويحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم، والذي عادة ما ينخفض خلال ساعات الصيام.

2) قمر الدين (عصير المشمش)

من أشهر العصائر التي ارتبط اسمها بشهر الصيام، فنحن ننتظره من سنة لأخرى لنستمتع به على وجبة الإفطار، فالمشمش غني بالألياف وبفيتامين “A”، كما يحتوي على مادة الريتينول، وهي مادة سهلة الامتصاص في الجسم وتعزز من عملية الهضم.

3) عصير الليمون بالنعنع

خليط الليمون والماء وأوراق النعنع أيضاً من المشروبات المفيدة جداً التي يمكن تناولها ضمن وجبة الإفطار، فهو شراب غني بفيتامين “C” وبالألياف، كما يمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل على الخليط، فكوب كفيل بأن يمنحك الانتعاش والطاقة بعد يوم صيام طويل.

4) مخفوق الموز بالحليب

الموز غني بالبوتاسيوم وبالألياف وفيتامين “C” و“B6”، يمكنك خفق من واحدة إلى اثنتين مع كوب من الحليب منزوع الدسم، وتناول كوب خلال وجبة الإفطار، سيمنحك طاقة كبيرة ويساعدك على تحمل الصيام في اليوم التالي.

5) مخفوق اللوز بالحليب

لتحضير هذا المشروب، يمكن نقع من 10 إلى 12 حبة من اللوز في كوب من الماء طوال الليل، ثم نقوم بتقشير الحبات ثم خفقها مع كوب من الحليب منزوع الدسم مع حبات اللوز المنقوعة وملعقة من عسل النحل وبعض حبات الهيل “الحبهان” المقشورة، ويخفق الخليط جيداً، فهذا المشروب غني بالفوائد الغذائية التي تمنح الطاقة المطلوبة لمواصلة الصيام في اليوم التالي.

6) عصير الطماطم والتفاح

هذا الشراب غني بالفيتامينات والحديد والألياف وينصح به خبراء التغذية على وجبة الإفطار، لذا يمكنك خلط التفاح المقشور مع حبات الطماطم مع إضافة القليل من الماء وبعض قطرات الليمون وملعقة من عسل النح، ثم يخفق جيداً ويقدم على وجبة الإفطار لتحصل على شروب غني بالفوائد الغذائية.

7) الماء

لا شيء يفوق كوب الماء على الإفطار فهو ملك المشروبات، حيث يمنح الترطيب للجسم، ويزوده بالطاقة ويساعد على الهضم.