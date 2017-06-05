10 أسرار تبوح بها البامية لصحتك2017-06-05 04:38:35
رغم أن معظم الناس يتناولون البامية إلا أن كثيرين لا يعرفون الفوائد العظيمة لهذا النوع من الخضراوات الموسمية والتي تتوافر بشكل كبير في فصل الصيف.
وفيما يلي 10 فوائد ستجعلكم تعشقون البامية وتحرصون على تناولها باستمرار، حسب “العربية”، موقع “كير 2” المعني بالصحة:
1- مكافحة مرض السكري
تساعد البامية في منع الإصابة بداء السكري بفضل العناصر الغذائية والألياف الموجودة بها والتي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم ، كما أن دراسة تركية أكدت مؤخراً أن بذور البامية المحمصة تساعد في خفض نسبة السكر بالدم مساهمة في علاج مرض السكري.
2- علاج الخمول والتعب
أكدت البحوث أن البامية تحتوي على نوعين من مضادات الأكسدة يرفعان من نسبة الجليكوجين في الكبد، وهو الوقود الذي يسمح للجسم بالعمل، وبالتالي يمنع التعب والخمول، ويضمن الحيوية والنشاط.
3- خفض الكوليسترول الضار
تساعد البامية في خفض مستويات الكوليسترول السيئ بالجسم، بفضل احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة.
4- كبح الشهية
لاحتوائها على كمية وفيرة من الألياف، تساعد كمية قليلة من البامية في كبح الشهية لساعات وبالتالي فقدان الوزن غير المرغوب فيه.
5- خفض خطر الإصابة بأمراض الكبد
أثبتت أبحاث أجريت على مجموعة من الفئران أن تناول البامية يمنع تطور مرض الكبد الدهني ويحافظ على صحة الكبد، وذلك لاحتوائها على مركبات الفلافونويد والتي تساعد على تنظيم الجلوكوز واستقلاب الدهون من خلال البروتينات في الكبد.
6- منع نقص الكالسيوم
تمنحك وجبة البامية 51 مللي جرام من الكالسيوم وهو القدر المطلوب والذي يحتاجه جسمك، لتحسين صحة العظام، وتنظيم ضغط الدم، وتحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
7- تحسين النظر
تحتوي البامية على بيتا كاروتين وفيتامين A، وهما عنصران ثبتا أهميتهما في تحسين النظر والمحافظة عليه.
8- تخفيف التوتر
تتميز بذور البامية بخصائص مضادة للإجهاد، فهي تحد من التوتر وبالتالي تقلل من خطر السمنة والسكري.
9- خفض خطر الإصابه بالسرطان
لاحتوائها على بروتين الليكتين، تمنع البامية نمو سرطان الثدي كما تساعد في التخلص، ما يصل إلى 72% من الخلايا السرطانية بالجسم.
10- تعزيز المناعة
تلعب البامية دوراً حيوياً في تقوية الجهاز المناعي، بفضل احتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين A وC الهامين للجسم.
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