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هل قضم الأظافر يبطل الصوم
قضم الاظافر

هل قضم الأظافر يبطل الصوم

2017-06-05 04:28:13

السؤال:

هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟

يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً: كلا، ما دام لم يَدْخُل جوفَ الإنسانِ منها شيءٌ.والله سبحانه وتعالى أعلم، حسب موقع “دار الافتاء”

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