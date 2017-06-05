هذا قاله التاريخ عن العاشر من رمضان؟

في اليوم العاشر من رمضان على مدار التاريخ؛ وقعت عدة أحداث مهمة أبرزها وفاة السيدة خديجة بنت خويلد عام 3 قبل الهجرة؛ واغتيال القيادي الإسلامي نظام الملك أبو الحسن ...