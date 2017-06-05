المقادير:



3/4 كوب زبد لين أو سمن

كوب حليب

كوب سكر

كوب دقيق

3/4 كوب سميد ناعم

1/2 ملعقة صغيرة باكينج بودر

1/2 3 كوب جوز هند مبشور

كريمة مخفوقة للتزيين

مكسرات مفرومة للتزيين

للشربات (القطر)

1/2 كوب حليب جوز هند

1/2 كوب ماء

2 كوب سكر

ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُسخن السمن في إناء على نار متوسطة، ويضاف الحليب والسكر ويُقلب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم يُرفع بعيداً عن النار، ويُخلط الدقيق بنوعيه مع الباكينج بودر وجوز الهند.

- يُضاف خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط السمن مع التقليب الجيد بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات.

- تُدهن صينية دائرية بالسمن (أو بالطحينة)، ويُصب الخليط ويساوى السطح.

- يُخبز بالفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى يميل لون البسيمة للذهبي.

للشربات:

- يوضع حليب جوز الهند والماء والسكر في إناء على نار متوسطة.

- يحرك الخليط حتى يذوب السكر تماما ويبدأ الخليط في الغليان.

- تُخفف الحرارة ويضاف عصير الليمون، ويُترك الشربات (القطر)على النار لمدة عشر دقائق حتى يعقد قليلاً (يُصبح ذا قوام غليظ).

- تُسقى البسيمة الساخنة بالشربات الدافئ وتترك حتى تبرد قليلا.

- تُزين بالكريمة المخفوقة والمكسرات المفرومة.