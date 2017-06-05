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البسيمة على طريقة الشيف "أسامة السيد"
البسيمة

البسيمة على طريقة الشيف "أسامة السيد"

2017-06-05 04:26:08

المقادير:

3/4 كوب زبد لين أو سمن
كوب حليب
كوب سكر
كوب دقيق
3/4 كوب سميد ناعم
1/2 ملعقة صغيرة باكينج بودر
1/2 3 كوب جوز هند مبشور
كريمة مخفوقة للتزيين
مكسرات مفرومة للتزيين
للشربات (القطر)
1/2 كوب حليب جوز هند
1/2 كوب ماء
2 كوب سكر
ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:
- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُسخن السمن في إناء على نار متوسطة، ويضاف الحليب والسكر ويُقلب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم يُرفع بعيداً عن النار، ويُخلط الدقيق بنوعيه مع الباكينج بودر وجوز الهند.
- يُضاف خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط السمن مع التقليب الجيد بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات.
- تُدهن صينية دائرية بالسمن (أو بالطحينة)، ويُصب الخليط ويساوى السطح.
- يُخبز بالفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى يميل لون البسيمة للذهبي.
للشربات:
- يوضع حليب جوز الهند والماء والسكر في إناء على نار متوسطة.
- يحرك الخليط حتى يذوب السكر تماما ويبدأ الخليط في الغليان.
- تُخفف الحرارة ويضاف عصير الليمون، ويُترك الشربات (القطر)على النار لمدة عشر دقائق حتى يعقد قليلاً (يُصبح ذا قوام غليظ).
- تُسقى البسيمة الساخنة بالشربات الدافئ وتترك حتى تبرد قليلا.
- تُزين بالكريمة المخفوقة والمكسرات المفرومة.

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