المقادير:



2 بياض بيض

3 ملعقة كبيرة زبدة

بصلة مفرومة ناعم

3 ملعقة كبيرة دقيق

كوب ونصف حليب

3 كوب سبانخ مجمدة

فلفل ألوان / بطاطس صغيرة نصف مسلوقة / خرشوف مجمد

جبن بارمازان مبشور

ملح وفلفل

الطريقة:

- يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، ويُخفق بياض البيض بالمضرب الكهربائي حتى يزيد حجمه ويُصبح مارينج صلب ويوضع جانباً.

- تُسخن الزبدة على نار متوسطة، يُضاف البصل مع التقليب لمدة 3 دقائق حتى يلين.

- يُضاف الدقيق مع التقليب حتى يتشرب الزبدة، يُضاف الحليب تدريجياً مع الخفق المستمر بواسطة مضرب سلك للحصول على خليط كريمي غليظ القوام نوعاً ما وبدون كُتل، ثم يُتبل الخليط بالملح والفلفل ويُرفع بعيداً عن النار.

- تُصفى السبانخ تماماً من السائل ثم تُضاف إلى الخليط السابق مع التقليب حتى تتداخل المكونات.

- يُضاف الخليط إلى المارينج مع التقليب بخفة وفي اتجاه واحد (للمحافظة على الهواء داخل المارينج) حتى يتجانس الخليط.

- يُقطع الفلفل بالطول (مثل القارب ويتم التخلص من البذر)، ويُفرغ البطاطس ليُصبح أكواب.

- يُدهن قالب فرن بقليل من الزيت، تُحشى الخضروات بخليط السبانخ والكريمة، تُرص في القالب ويُوزع فوقها قليل من جبن البارمازان.

- توضع في الفرن لحوالي 15 دقيقة أو حتى ترتفع الكريمة قليلاً ويحمر السطح.