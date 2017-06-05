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الشرطة البريطانية تعتقل 7 نساء على خلفية هجوم لندن
هجوم لندن

الشرطة البريطانية تعتقل 7 نساء على خلفية هجوم لندن

2017-06-05 01:56:29
متابعات

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال سبع نساء على خلفية هجوم لندن الذي أوقع 7 قتلى و خمسين جريحا السبت، في حين ألقت القبض على 12 شخصا بوسط لندن.

وتبنى التنظيم الإرهابي داعش الاعتداء الذي نفذه ثلاثة مهاجمين، حيث دهسوا وطعنوا عددا من الأشخاص.

وتواصل شرطة لندن حملة تفتيش بحثا عن مشتبهين، ونقلت رويترز أن الشرطة قامت بتفتيش منزل فى إيست هام فى شرق لندن، وتحدثت مصادر عن طوق أمني خارج المبنى ووجود كبير للشرطة.       

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 12 شخصا فى منطقة باركينج القريبة فيما يتعلق بالهجوم الذى وقع فى وسط لندن.

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