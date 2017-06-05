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الداخلية: 7 لجان امتحانات على مستوى قطاع السجون هذا العام
وزارة الداخلية

الداخلية: 7 لجان امتحانات على مستوى قطاع السجون هذا العام

2017-06-05 01:42:07
كتب - متابعات

أكد اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنه يتم التنسيق بين إدارة التعليم فى القطاع ومسئولى امتحانات الثانوية العامة بالتربية والتعليم لترتب امتحانات السجناء.

وقال في تصريحات له، إنه يتم تأمين اللجان بشكل جيد، ولدينا 7 لجان على مستوى قطاع السجون هذا العام.

ويؤدى نحو 190 طالبًا الامتحانات فى عدة سجون ومؤسسات عقابية، حيث حرص قطاع السجون بإشراف اللواء محمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على توفير المناخ الطيب للطلاب أثناء أداء الامتحان.

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