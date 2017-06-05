السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: ترامب يؤمن بتغير المناخ ودور البشر فيه2017-06-05 01:35:49
أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤمن بتغير المناخ وبأن للبشر دورًا فيه.
وقالت هالي - في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد إن “الرئيس ترامب يؤمن بأن المناخ يتغير ويؤمن بأن الملوثين جزء من المعادلة”، وذلك ردا على سؤال في هذا الشأن في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ.
وأضافت السفيرة الأمريكية أن ترامب “يعلم أن المناخ يتغير وأن على الولايات المتحدة أن تكون مسئولة عن ذلك وهذا هو ما سنفعله”، مشيرة إلى أن الانسحاب من اتفاقية باريس لن يغير من التزام الولايات المتحدة بالحد من التغير المناخي.
وتابعت “فقط لأن الولايات المتحدة خرجت من نادٍ لا يعني ذلك أننا لن نهتم بالبيئة”.
وحول سبب انسحاب واشنطن من الاتفاقية، ألقت هالي باللوم على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التوقيع عليها منذ البداية، واصفة الاتفاق بأنه “شاق جدا” و”صارم جدا وغير قابل للتحقيق في نهاية المطاف”.
واستطردت قائلة: “القوانين (المنبثقة) من اتفاقية باريس كانت تحرم شركاتنا امتيازاتها.. علمت ذلك كحاكمة (سابقة لولاية ساوث كارولاينا)، لم تكن الوظائف سهلة المنال طالما نعيش في ظل هذه القوانين، لم يكن من الممكن تحقيق الأهداف التي سعينا إليها”.
بدورها اعتبرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن تصريحات هالي هي أقرب اعتراف من جانب مسئول بالإدارة الأمريكية منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة بأن الرئيس يؤمن بحدوث التغير المناخي وبدور البشر فيه، لافتة إلى عزوف الرئيس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة عن إبداء رأيه في مدى واقعية التغير المناخي.
وكان ترامب أعلن، الخميس الماضي، انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ. وأكد في خطاب ألقاه من حديقة البيت الأبيض، أنه يرفض أي شيء يمكن أن يقف في طريق “إنهاض الاقتصاد الأمريكي”، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإعطاء الولايات الأمريكية أولوية.
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