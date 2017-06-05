شددت شركة “فيس بوك”، اليوم الأحد، على أنها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي “بيئة معادية” للإرهابيين، وذلك في بيان أصدرته بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن، ومطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شركات الإنترنت باتخاذ إجراء.

وقال مدير السياسة في فيس بوك سيمون ميلنر، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نريد أن يكون فيس بوك بيئة معادية للإرهابيين”.

وأضاف ميلنر: “نعمل بشكل فعال لحذف المحتوى الإرهابي من منصتنا بمجرد علمنا به من خلال استخدام مزيج من التكنولوجيا والمراجعة البشرية، وفي حالة علمنا بحالة غير عادية تنطوي على أذى وشيك لسلامة شخص ما نخطر جهات إنفاذ القانون”.