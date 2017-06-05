 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 06:51 صباحاً
روابط سريعة
هكذا يحارب فيس بوك الإرهاب!
مراقبة فيس بوك

هكذا يحارب فيس بوك الإرهاب!

2017-06-05 01:33:34
كتب - متابعات

شددت شركة “فيس بوك”، اليوم الأحد، على أنها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي “بيئة معادية” للإرهابيين، وذلك في بيان أصدرته بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن، ومطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شركات الإنترنت باتخاذ إجراء.

وقال مدير السياسة في فيس بوك سيمون ميلنر، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نريد أن يكون فيس بوك بيئة معادية للإرهابيين”.

وأضاف ميلنر: “نعمل بشكل فعال لحذف المحتوى الإرهابي من منصتنا بمجرد علمنا به من خلال استخدام مزيج من التكنولوجيا والمراجعة البشرية، وفي حالة علمنا بحالة غير عادية تنطوي على أذى وشيك لسلامة شخص ما نخطر جهات إنفاذ القانون”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3