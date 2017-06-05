أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات البطولة بمنحه أعلى درجة من أحزمة التايكوندو، وهي الدرجة التي لم يحصل عليها سوى 5 أشخاص في العالم منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وبابا الفاتيكان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للتايكوندو التي تستضيفها شرم الشيخ وتشهد مشاركة ٢٠٠ دولة و٥ آلاف مشترك.