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الاتحاد الدولي للتايكوندو يكرم السيسي بمنحه أعلى درجة من الأحزمة
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

الاتحاد الدولي للتايكوندو يكرم السيسي بمنحه أعلى درجة من الأحزمة

2017-06-05 01:14:01
كتب - متابعات

أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات البطولة بمنحه أعلى درجة من أحزمة التايكوندو، وهي الدرجة التي لم يحصل عليها سوى 5 أشخاص في العالم منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وبابا الفاتيكان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للتايكوندو التي تستضيفها شرم الشيخ وتشهد مشاركة ٢٠٠ دولة و٥ آلاف مشترك.

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