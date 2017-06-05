أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالانتصار على الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال البدري:” حققنا ثلاث نقاط هامة، ونجحنا في صدارة المجموعة الإفريقية، وكان فوز هام للغاية خصوصًا بعد فوز زاناكو الزامبي على القطن الكاميروني”.

وأضاف:” لعبت على أخطاء الخصم، ومارسنا الضغط عليهم وبالفعل نجحنا في تحقيق الفوز، اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا في المباراة، وأشكرهم على هذا الجهد العالٍ، وكنت حريص على إسعاد الجماهير التي حضرت اللقاء”.