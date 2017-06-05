 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 06:58 صباحاً
روابط سريعة
حسام غالي يبدي سعادته بالفوز ويلبي طلب لاعب الوداد
حسام البدري

حسام غالي يبدي سعادته بالفوز ويلبي طلب لاعب الوداد

2017-06-05 01:10:35

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالانتصار على الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال البدري:” حققنا ثلاث نقاط هامة، ونجحنا في صدارة المجموعة الإفريقية، وكان فوز هام للغاية خصوصًا بعد فوز زاناكو الزامبي على القطن الكاميروني”.

وأضاف:” لعبت على أخطاء الخصم، ومارسنا الضغط عليهم وبالفعل نجحنا في تحقيق الفوز، اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا في المباراة، وأشكرهم على هذا الجهد العالٍ، وكنت حريص على إسعاد الجماهير التي حضرت اللقاء”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3