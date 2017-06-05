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خامنئي يتطاول على الملك سلمان ويهاجم ترامب
علي خامنئي

خامنئي يتطاول على الملك سلمان ويهاجم ترامب

2017-06-05 01:09:17
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أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن حل الأزمة في سوريا يعتمد على الحوار.

وأشار خامنئي في كلمة له اليوم، بمناسبة الذكرى الـ“28” لرحيل الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أنه يتم حاليا طرد إرهابيي تنظيم “داعش” من الأراضي السورية والعراقية؛ لكنهم مع الأسف يتجهون إلى بلدان أخرى.

ولفت المرشد الإيراني إلى معاناة شعوب المنطقة من الإرهاب، زاعما أن النظام السعودي يقوم بقصف وتدمير وقتل بحق الشعب اليمني، مؤكدًا أن الشعب اليمني سينتصر في النهاية.

وأضاف الخامنئي متطاولا على الملك سلمان: إنه “لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة في أي مجال”، منتقدًا مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي “يقف إلى جانب ملك نظام قاتل للأطفال اليمنيين”.

وأكد الخامنئي أن الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني أحدثت تغييرًا هائلًا في المجتمع والسياسة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني انتصر وسينتصر على أعدائه في المستقبل.

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