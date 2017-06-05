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برج ايفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا هجوم لندن
برج ايفل

برج ايفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا هجوم لندن

2017-06-05 01:05:28
أ ش أ

أطفأ برج ايفل أضوائه مساء اليوم الأحد تضامناً مع ضحايا هجوم لندن الإرهابي الذي أوقع 7 قتلى و48 جريحاً.

وذكرت إدارة برج ايفل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن البرج سيطفئ أنواره تكريماً لضحايا هجوم لندن الذي وقع أمس.

ويعكس إجراء إدارة برج ايفل أحد أهم معالم العاصمة الفرنسية - تضامن سكان باريس مع ضحايا الاعتداءات في كل أنحاء العالم.

وكانت الأضواء أُطفأت بالبرج الثلاثاء والأربعاء الماضيين حداداً على ضحايا الاعتداءات التي وقعت في بغداد و كابول.

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