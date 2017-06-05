حقق فريق الأهلي فوزه الثاني على التوالي افريقيا بعدما تغلب بتيجة 2-0 على الوداد المغربي بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري ابطال افريقيا.

وافتتح مؤمن زكريا التسجيل للأهلي في الدقيقة 24 من أحداث المباراة، بينما أضاف جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة رقم 7 ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف وبالتساوي مع زاناكو الزامبي بنفس الرصيد.

وتجمد رصيد الوداد المغربي عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الوداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بملعب الأخير يوم 21 يونيو المقبل.