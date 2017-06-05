 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 06:59 صباحاً
روابط سريعة
الأهلي يتفوق على الوداد بثنائية نظيفة أفريقيا
النادي الاهلي

الأهلي يتفوق على الوداد بثنائية نظيفة أفريقيا

2017-06-05 01:02:00

حقق فريق الأهلي فوزه الثاني على التوالي افريقيا بعدما تغلب بتيجة 2-0 على الوداد المغربي بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري ابطال افريقيا.

وافتتح مؤمن زكريا التسجيل للأهلي في الدقيقة 24 من أحداث المباراة، بينما أضاف جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة رقم 7 ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف وبالتساوي مع زاناكو الزامبي بنفس الرصيد.

وتجمد رصيد الوداد المغربي عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الوداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بملعب الأخير يوم 21 يونيو المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3