تعرف على قيمة غرامات "البذاءة" في الدراما2017-06-05 01:00:30
أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن مناقشة فرض غرامة على كافة القنوات الفضائية التي تعرض أعمال درامية، تحوي لفظ بذيء من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه عن كل لفظ يتم تكراره، مؤكدًا أن القناة التي تمتنع عن دفع الغرامات، يتم إلغاء ترخيصها، وعليها التقدم للحصول على ترخيص جديد.
وأوضح في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج ما وراء الأحداث المذاع على شاشة أكسترا نيوز أن هذا القرار يتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الأربعاء المقبل؛ لإقراره وتطبيقه على القنوات الفضائية كافة.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ قرار جديد يمنع الإعلاميين من سب الأنظمة المعارضة للدولة المصرية، وعدم الخوض في أعراض أفرادها على الفضائيات.
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