عزز النادي الأهلي تقدمه على منافسه الوداد البيضاوي بالهدف الثاني في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقام حاليا باستاد برج العرب في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف اللاعب مؤمن زكريا بعدما تابع كرة ارتدت من حارس الوداد ليسكنها في الشباك مع الدقيقة 24.

وأضاف الهدف الثاني جونيور أجاي في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني بعدما قام علي معلول بعرضية حاول مؤمن زكريا تسديدها لترتطم بجسم مدافع الوداد وتذهب لأجاي يحرزها بسهولة في شباك الوداد