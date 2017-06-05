أعلن تنظيم داعش الإرهابي ـ في بيان أصدره اليوم ـ مسئوليته عن الهجوم الذى وقع أمس على جسر لندن وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وجرح 50 آخرين.

ذكرت ذلك الليلة قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية ، دون الإشارة الى أية تفاصيل أخرى.