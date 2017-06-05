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كهربا على رادار القادسية السعودي
محمود كهربا - اتحاد جدة

كهربا على رادار القادسية السعودي

2017-06-05 00:30:26

وضع نادي القادسية السعودي اللاعب السوري عمر خربين والمصري محمود كهربا على راداره لضمهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وقال المعلق التليفزيوني السعودي بدر العثمان أن القادسية يسعى للتعاقد مع اللاعب عمر خربين لاعب الهلال السعودي والمتوج بدوري جميل السعودي.

كما أكد العثمان في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان النادي يحاول ضم النجم المصري الدولي محمود كهربا لاعب اتحاد جدة ومنتخب الفراعنة.

وكان كهربا قد عاد للزمالك بعد انتهاء اعارته لاتحاد جدة إلا أنه يسعى للسفر مرة أخرى.

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