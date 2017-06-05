داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابي على جسر لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان أصدره اليوم مسئوليته عن الهجوم الذى وقع أمس على جسر لندن وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وجرح 50 آخرين.

ذكرت ذلك الليلة قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية ، دون الإشارة الى أية تفاصيل أخرى.