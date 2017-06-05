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داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابي على جسر لندن
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داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابي على جسر لندن

2017-06-05 00:14:31
أ ش أ

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان أصدره اليوم مسئوليته عن الهجوم الذى وقع أمس على جسر لندن وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وجرح 50 آخرين.

ذكرت ذلك الليلة قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية ، دون الإشارة الى أية تفاصيل أخرى.

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