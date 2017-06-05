قال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن الإرهابيين يريدون إحداث فتنة في بريطانيا.

وأضاف “سموأل”، خلال حواره مع “CNN” بالعربية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة البريطانية أحبطت على مدار عام أكثر من 100 مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية.

وشدد على ضرورة تقليل المساحة الإعلامية التي يستغلها الإرهابيون لبث أفكارهم المسمومة.