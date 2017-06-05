 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 01:05 صباحاً
روابط سريعة
الحكومة البريطانية: أحبطنا 100 مخطط لعمليات إرهابية
إدوين صمويل، المتحدث باسم الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎

الحكومة البريطانية: أحبطنا 100 مخطط لعمليات إرهابية

2017-06-05 00:10:44
متابعات

قال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن الإرهابيين يريدون إحداث فتنة في بريطانيا.

وأضاف “سموأل”، خلال حواره مع “CNN” بالعربية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة البريطانية أحبطت على مدار عام أكثر من 100 مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية.

وشدد على ضرورة تقليل المساحة الإعلامية التي يستغلها الإرهابيون لبث أفكارهم المسمومة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3