أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قانون تنظيم الصحافة به عوار شديد، ولابد من تعديله، مؤكدًا أنه طالب مرارًا وتكرارًا بتعديل القانون.

وقال في حواره ببرنامج “ما وراء الحدث” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مطالب برسم سياسات تنظيم الإعلام، والمجلس لا يملك القانون الذي يمكنه من ذلك.

ولفت رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إلى أنه راضٍ بنسبة 60% عن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.