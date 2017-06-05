وزير الخارجية السعودي يغادر مطار القاهرة2017-06-05 00:11:57
غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، على طائرة خاصة، بعد زيارته للبلاد التقى خلالها سامح شكرى وزير الخارجية وعددا من المسئولين، لبحث الموضوعات والملفات المشتركة بين البلدين.
وتعد زيارة الجبير للقاهرة، الأولى منذ آخر زيارة له مع الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة فى أبريل 2016.
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