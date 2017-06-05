اعتمد محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية نسبة نجاح بلغت 29ر76%، حيث تقدم للامتحان 106 آلاف و474 طالبا وطالبة نجح منهم 81 ألفا و226 طالبا وطالبة.

وصرح بذلك هشام السنجرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، معلناً نجاح الطالب محمد محمود عبدة أحمد من مدرسة الشريف الإسلامية الخاصة بإدارة غرب الزقازيق، بالمركز الأول حيث حصل على 300 درجة من 300، واشترك في المركز الثاني ثلاث طالبات وهن (منة علاء على محمد من مدرسة السويدي الرسمية للغات، وآية أحمد عزت من مدرسة الشريف الخاصة للغات، وسارة سعيد عبد المنعم من مدرسة كمال الدين الإعدادية بسعود)، وحصلن على مجموع 5ر299 درجة، وفي المركز الثالث 10 طلاب بمجموع 299 درجة.

وحول ترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة، قال الدكتور السيد بسيوني وكيل مديرية التعليم بالشرقية، أن إدارة مشتول السوق فازت بالمركز الأول بنسبة نجاح 8ر85% وبالمركز الثاني إدارة غرب الزقازيق بنسبة 37ر84% وبالمركز الثالث إدارة منيا القمح 52ر83%.