نفت الفنانة هيفاء وهبي، احتواء مسلسل “الحرباية”، المُذاع عبر شبكة تلفزيون “النهار”، على أية مشاهد اغتصاب كما هو متداول، لافتة إلى أن المعالجة التي استلمتها من المخرجة مريم أحمدي، لا تحوي ذلك المشهد.

قالت “وهبي”، إن المشاهد المصورة في المسلسل كانت طبيعية، وفي أماكن خارجية، مثل المنيل وكورنيش النيل وبولاق أبو العلا، بالإضافة إلى السفر لمحافظات أخرى غير القاهرة، كالإسكندرية والمنيا.

