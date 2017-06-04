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لهذا السبب.. كوينتراو يغيب عن احتفالات ريال مدريد
فابيو كوينتراو

لهذا السبب.. كوينتراو يغيب عن احتفالات ريال مدريد

2017-06-04 23:54:34

غاب البرتغالي فابيو كوينتراو، مدافع ريال مدريد عن احتفالات الفريق مساء اليوم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمستمرة حتى الآن في مختلف الأماكن بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، إن غياب كوينتراو، كان بسبب شعوره بالمرض حيث يعاني البرتغالي من الحمى والقيء، ما اضطره للغياب عن احتفالات الفريق مع الجماهير.

ورغم أن البرتغالي، سافر مع الفريق لمدينة كارديف الويلزية، إلا أن أحدًا لم يشاهده في احتفالات الفريق بملعب المباراة، يوم أمس بعد التتويج.

ومن المرجح أن يكون اللاعب البرتغالي من المغادرين عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، إذ تُشير التقارير إلى عودته إلى موطنه البرتغالي مرة أخرى، والانضمام لنادي سبورتينج لشبونة.

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